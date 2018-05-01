Суд приговорил завербованного РФ подполковника Нацгвардии к 13 годам тюрьмы

Подполковник Национальной гвардии приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Установлено, что нацгвардеец был завербован представителями ФСБ России в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию. Во исполнение указаний кураторов он передавал по электронной почте в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции.

Так, сотрудники СБУ задержали злоумышленника в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части в Харьковской области. При попытке убежать он нанес телесные повреждения сотруднику СБУ. Районный суд Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания - подполковник.