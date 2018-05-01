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В Украине сегодня отмечают День памяти жертв депортации крымских татар

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День памяти жертв депортации крымских татар 1944 года.

По разным данным, принудительная депортация привела к гибели более сотни тысяч человек.

Отметим, депортация крымских татар с полуострова во Время второй мировой войны началась 18 мая 1944 года и продолжалась до начала июня. Основанием для этого стали претензии в якобы массовой измене и коллаборационизме во время оккупации гитлеровскими войсками.

По официальным данным советских властей, были депортированы более 183 тыс. крымских татар, по татарским источникам - более 228 тыс., из которых в течение первого полтора года умерли около 110 тыс. человек.

Подлежащим депортации разрешали взять личные вещи, провизию, посуду и бытовой инвентарь. Большую часть направили на поселение в Узбекистан, часть - в ГУЛАГ, а также на работы в Московский угольный бассейн. Отметим, после депортации Крым заселяли выходцами из России и других советских республик, а в послевоенный период население полуострова выросло в 10 раз.

После передачи Крыма в состав УССР (1954) в 1956 году был издан указ (неопубликованный) о реабилитации крымских татар, но фактически без права возвращения на родину. Массовый возврат крымских татар начался в конце 80-х годов. После аннексии Крыма Российской Федерацией указом президента Украины 18 мая установлен Днем борьбы за права крымскотатарского народа. "Мы оплакиваем жертв депортации крымских татар в 1944 году. Сегодня гибридная депортация - это реальность в оккупированном Крыму", - отметила спикер МИД Украины Марьяна Беца.


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