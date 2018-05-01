Донецкая фильтровальная станция снова приостановила работу из-за обстрелов

Донецкая фильтровальная станция в очередной раз приостановила работу из-за обстрелов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 мая около 21:40 в результате обстрела и повреждения электрощитовой в здании реагентного хозяйства приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции (находится в серой зоне), которая обеспечивает водоснабжением Авдеевку (около 22 тыс. жителей)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент подача воды осуществляется самотеком. "При необходимости обеспечение населения водой подача будет осуществляться почасово из резервуара Авдеевки. Проведение ремонтно-восстановительных работ планируется проводить 18 мая", - говорится в сообщении.