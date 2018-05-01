Нацполиция изъяла 70 кг янтаря на 600 тыс. гривен

В Луцке оперативники управления защиты экономики в Волынской области прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря-сырца, а в Ровно оперативники изъяли у граждан драгоценные камни крупной фракции.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

В частности, сообщается, что оперативники Управления защиты экономики в Волынской области, следователи областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря. Так называемая "янтарная мастерская" находилась в одном из офисных помещений м. Луцк. 16 мая, сотрудники полиции провели обыск и изъяли 65 кг как обработанного, так и необработанного янтаря-сырца различной фракции, а также оборудование для его обработки. По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет более 400 тысяч гривен.

Также в этот день в Ровно оперативники управления защиты экономики в Ровенской области Национальной полиции Украины в ходе профилактической отработки обнаружили в автомобиле сумку с янтарем. Во время осмотра внедорожника следственно-оперативной группой полицейские изъяли четыре килограмма "солнечного" камня крупной фракции. Стоимость янтаря-сырца такого качества достигает 200 тысяч гривен. Следует отметить, что от предоставления любых объяснений по поводу наличия янтаря-сырца водитель автомобиля и присутствуют в нем лица отказались.

В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Всего с начала года работники территориальных подразделений Волынской и Ровенской областей изъяли более 540 кг янтаря различной фракции. Так, на Волыни была прекращена деятельность 10 подпольных цехов по обработке драгоценных камней и изъято более 400 кг янтаря, а в Ровенской области - 141 кг.