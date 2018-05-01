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Обстрел школы в Светлодарске квалифицирован как теракт

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Обстрел школы в Светлодарске квалифицирован как террористический акт. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Артемовска местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту артиллерийского обстрела г. Светлодарска. Установлено, что около 9:30 незаконные вооруженные формирования "ДНР" совершили обстрел г. Светлодарска. В ходе обстрела один из снарядов попал в автомобиль, который находился вблизи местной общеобразовательной школы № 11. Местный житель – владелец поврежденного автомобиля, получил незначительные телесные повреждения. Также взрывной волной повреждены около 30 окон учебного заведения. На момент обстрела в школе находилось 387 учеников и 46 человек персонала школы, пострадавших среди указанных лиц нет», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бахмутского ОП ГУ НП в Донецкой области. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.


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