Профильный комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь Украине

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На заседании комитета 28 депутатов проголосовали "за", пять - "против". Этот комитет является профильным.

Накануне комитет Европарламента по иностранным делам, который является совещательным в этом вопросе поддержал это предложение, хотя и с поправками, 58 голосами "за", трое парламентариев проголосовали против. Однако позиция именно комитета по международной торговле является решающим в этом вопросе, а он внесение поправок не поддержал. Это должно ускорить принятие программы.

После этого голосования предложение намерены вынести на утверждение Европарламентом на пленарном заседании в июне, чтобы можно было окончательно принять программу помощи Украине еще летом. Тогда первый заем будет выплачен уже осенью этого года.

Новая программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере 500 млн евро. В предложении Еврокомиссии отмечается, что целью макрофинансовой помощи "является помочь Украине покрыть часть ее дополнительных внешних финансовых потребностей в 2018-2019 годах", поддержать платежный баланс страны, а также "предоставить стимулы для активизации усилия Украины по реформированию".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в 600 млн евро, поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.