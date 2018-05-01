Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

В Украине 17 мая местами ожидаются грозы и шквалистый ветер.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В частности, по данным Гидрометцентра, 17 мая днем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях местами ожидаются шквалы 15-20 м/с; в Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные дожди.

Кроме того, 17 мая в восточных районах Киевской области (17 мая и в Чернобыле) ожидается высокая (4 класса), в районе Белой Церкви чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.