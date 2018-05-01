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На КПВВ "Марьинка" "скорая" забрала женщину, потерявшую сознание в очереди

Сегодня, 15:34 citynews.net.ua | Напечатать

На КПВВ "Марьинка" "скорая" забрала женщину, потерявшую сознание в очередиГоспитализирована женщина, которая потеряла сознание, стоя в очереди для пересечения линии соприкосновения через КПВВ "Марьинка".

Об этом сообщает БФ "Право на защиту".

Мониторы организации сообщают, что сегодня на КПВВ "Марьинка" около 11:00 женщина, 1953 года рождения, которая стояла в очереди на пересечение линии соприкосновения через КПВВ, потеряла сознание.

Врачи из Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Из-за подозрения на инсульт "скорая", которая прибыла из Красногоровки, срочно госпитализировала женщину.

Сейчас, по словам мониторов, очереди из людей, которые пересекают линию соприкосновения через КПВВ пешком, почти нет.

Так, по состоянию на 13:00 наблюдалась очередь из более 80 человек со стороны подконтрольной украинской власти территории.

Со стороны оккупированной территории в очереди находилось ориентировочно 100 человек.

Обе очереди продвигаются достаточно быстро.

БФ "Право на защиту" напоминает, что если кому-то стало плохо со стороны въезда на КПВВ, обязательно сообщите об этом сотрудникам Государственной пограничной службы Украины, которые находятся у шлагбаума. Они, используя средства связи, оперативно вызовут медиков.

Также можно самостоятельно обратиться в палатке ГСЧС, где сотрудники дадут вам возможность отдохнуть, а в то время вызовут бригаду медиков.

Главное, не затягивать с запросом на медицинскую помощь: нужно сообщить сотрудникам КПВВ и окружающим вас в очереди людям об ухудшении самочувствия и посетить модуль медиков как можно скорее.


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