В Донецкой области обстрел боевиков повредил жилой дом

Вчера вечером в Донецкой области в результате обстрела боевиков в селе Нелеповка (Торецький район) был поврежден жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины. "Боевики открыли огонь по селу Нелеповка вчера вечером из минометов. Жертв среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел со стороны временно неподконтрольных территорий начался вчера около 22:20 часов вечера. А сегодня утром, 16 мая, в полицию Торецка обратился 52-летний мужчина о том, что в результате минометного обстрела повреждено его частный дом, расположенный по улице 8 Марта.

Также сообщается, что в настоящее время полицейские работают в населенном пункте, собирают информацию о других повреждениях и оказывают помощь жителям. Отмечается, что данный факт квалифицирован по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.