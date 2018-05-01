После подорожания льготы на проезд в метро останутся

В «Киевском метрополитене» заявляют, что после подорожания все льготы на проезд в метро для 23 категорий населения будут сохранены. Об этом заявил руководитель предприятия Виктор Брагинский, передает Радио Свобода.

По его словам, для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1,3 гривни в проездных и на 1,5 гривни при пополнении карты метро на 50 поездок.

По данным предприятия, ежедневно киевским метро пользуются 1,5 миллиона пассажиров.

Ранее в КГГА сообщили, что «Киевский метрополитен» вводит новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (104 гривни) и 30 поездок 15 календарных дней (210 гривен). При этом продолжает действовать система скидок при пополнении бесконтактных карт в метрополитене – например, при пополнении карты единовременно на 50 поездок стоимость одной поездки составит 6,5 гривни.

В Киеве с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте вырастет до 8 гривен – за разовую поездку или до 6,3 гривни – при условии пользования проездным билетом (бесконтактной карточкой).