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В Кремле грозят «ответными мерами» на обыски СБУ в российских СМИ

Сегодня, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

И.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков назвал «возмутительными и вопиющими» действия Службы безопасности Украины в отношении представителей российских СМИ в Украине.

«В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций», - заявил представитель Кремля журналистам, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Мы, кстати, с нетерпением будем ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции».

Пока же Песков пообещал, что Россия примет «ответные меры» на действия СБУ. ««Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию», - сказал представитель Кремля. «Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения [действий правоохранительных органов Украины]», - подчеркнул Песков.

«В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо, максимально защищая интересы российских средств массовой информации», - заверил представитель Кремля.

«Украинское руководство, украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации, замечены в действиях, идущих на подавление свободы слова и свободы средств массовой информации. Мы самым решительным образом это осуждаем», - заявил представитель Кремля. «Тем более мы осуждаем и считаем неприемлемым какие-либо силовые действия в отношении российских СМИ», - отметил он.


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