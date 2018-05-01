Депутаты Таировской ОТГ обратились в ЦВК из-за невозможности провести первую сессию

Депутаты Таировской ОТГ, которые не могут провести первую сессию нового созыва из за саботажа их коллег обратились в ЦВК. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Даниил Топольницкий.

Напомним, что на 2 мая 2018 года Таировской поселковой избирательной комиссией была повторно (в третий раз) назначена первая сессия Таировского поселкового совета. Как и в предыдущие разы, собралось 12 избранных депутатов, желающих работать. Остальные 8 избранных депутатов в очередной раз проигнорировали.

Как следует из сообщения, депутаты ОТГ обратилшись в ЦВК с просьбой о назначнии выборов на 7 округах, депутаты которых игнорируют сессию.