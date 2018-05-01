Студентов из Сум отправили на практику в Крым

Министерство образования и науки Украины выясняет обстоятельства и основания, на которых студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. Макаренко были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Министерство образования и науки Украины не поддерживает проведение любой учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас МОН изучает обстоятельства и основания, на которых студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. Макаренко были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

В МОН подчеркнули, что письмо с просьбой предоставить разъяснения по этому вопросу министерство уже направило к ректору вуза в ответ на многочисленные обращения представителей СМИ.