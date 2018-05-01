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В Херсоне грабители устроили перестрелку с полицией

Сегодня, 09:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Херсоне грабители устроили перестрелку с полицией Вчера, 14 мая, в 20.50 в Херсоне неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в ТРЦ «Фабрика», сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Полицейские установили, что в магазин ворвались несколько мужчин в масках. Угрожая предметами, похожими на оружие, злоумышленники завладели ювелирными изделиями. Никто из граждан не пострадал. После совершения преступления подозреваемые скрылись на автомобиле неизвестной марки.

Отмечается, что при попытке задержания сотрудниками полиции, которые были подняты по тревоге, преступники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись.

Сейчас на территории Херсонщины и трех соседних областей введен оперативный план Перехват. Продолжается спецоперация по задержанию злоумышленников.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

В Херсоне грабители устроили перестрелку с полицией


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