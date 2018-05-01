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Экс-боевик из "Русской православной армии" пришел с повинной в полицию в Селидово

Сегодня, 18:13 citynews.net.ua | Напечатать

Экс-боевик незаконного вооруженного формирования "Русская православная армия" сдался полиции в Селидово, - сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

В сентябре 2014 года мужчина в поисках "лучшей жизни" приехал в Донецк. Так он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Русская Православная армия", получил военную форму и уже на следующий день под позывным "Алекс" с выданным карабином вступил в наряд на КПП в военной части.

Через две недели боевика перевели в один из поселков вблизи шахты "Абакумова". На расположенном там блокпосту он и еще несколько военных, вооруженных автоматическим оружием, должны были ограничивать доступ гражданского населения к заминированным полям.

Через 5 месяцев боевик покинул службу, но опасаясь наказания за участие в НВФ, поехал в Российскую Федерацию. Но и там жизнь не сложилась и "Алекс" вернулся сначала в Донецк, а затем в Новогродовку. Мужчина вел скрытый образ жизни, не работал, почти не с кем не общался.

Прочитав в новостях о том, что бывшие участники НВФ сдаются в полицию и возвращаются к нормальной жизни, мужчина обратился к сотрудникам управления уголовного розыска Донецкой области.

Сейчас мужчина дает показания, информация о его деятельности в рядах боевиков проверяется.

Согласно ч.6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно отказались от участия в НВФ и обратились в органы государственной власти, получают шанс освободиться от наказания


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