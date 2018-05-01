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В Украине признали недействительными более 450 загранпаспортов

Сегодня, 17:30 citynews.net.ua | Напечатать

В течение 2016-2017 годов территориальными органами Государственной миграционной службы Украины было принято решение о признании 452 паспортов гражданина Украины для выезда за границу оформленными с нарушением требований законодательства.

Об этом заявили в Государственной миграционной службе Украины в ответе на информационный запрос УНН.

По информации ГМС, в частности, в 2016 году территориальные органы ведомства признали выданными с нарушениями 238 загранпаспортов, в 2017 году - 214 таких паспортов. При этом, по их данным, в январе-марте нынешнего года уже выявлено выданными с нарушениями 36 загранпаспортов.

Как отмечают в миграционной службе, в 2016 году были выданы с нарушениями 287 паспортов гражданина Украины (образца 1994 года), в 2017-м - 162 документа и 6 паспортов в форме ID-карты.

А уже в январе-марте этого года миграционная служба признала выданными с нарушениями 59 паспортов гражданина Украины и 15 документов в форме ID-карты


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