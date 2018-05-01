Украина и Япония будут сотрудничать в рамках Парижского климатического соглашения

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак во время рабочей поездки в Токио (Япония) обсудил реализацию новой климатической политики с министром окружающей среды Японии Накагавой Масахурой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Два года назад мы общались по этому поводу с господином Накагавой Масахурой во время совместной работы на Конференции сторон конвенции по изменению климата в Марракеше. Сегодня мы не только продолжили обсуждение возможных совместных направлений сотрудничества в климатической политике, но и скоординировали важнейшие позиции наших государств на следующей 24-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (COP 24), которая в конце года состоится в Польше", - сообщил Семерак.

Масахура положительно оценил активность Украины по подготовке Стратегии низкоуглеродного развития. Отметим, в декабре 2015 года на 21-й конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата была принята новая международная климатическая сделка - Парижский договор.