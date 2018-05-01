В Киеве на территорию складов бросили взрывчатку: пострадали 6 охранников

В Киеве полиция расследует обстоятельства взрыва на территории складских помещений.

По данным пресс-службы столичного главка, в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение, что на территории промышленной зоны по улице Новопироговской произошел взрыв. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Правоохранители изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на проведение экспертизы.

Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу, где им пока оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Столичная полиция расследует все обстоятельства взрыва и общается с очевидцами и свидетелями преступления. Полиция разыскивает подозреваемых лиц, причастных к указанному правонарушению.