Экс-солистку «Ночных снайперов» не пустили в Украину

Сотрудники Госпогранслужбы в пункте пропуска «Жуляны» не пропустили в Украину артистку из Российской Федерации – экс-солистку группы «Ночные снайперы», лидера группы «Сурганова и Оркестр» Светлану Сурганову.

Об этом сообщил спикер ведомства Олег Слободян.

«Сегодня ночью в ППр «Жуляны» пограничники не пропустили в Украину еще одну артистку из РФ. И снова причиной отказа стало посещение оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска», - написал он в Facebook.

Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, была обнаружена гражданка РФ Светлана Сурганова. В ходе беседы установлено, что в мае 2016 она действительно посещала оккупированный Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через 2 дня вернулась в Россию.

«В Украину Светлана прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. По крайней мере, до момента освобождения Крыма», - отметил Слободян.

В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрете ей въезда сроком на 3 года.

Всего в течение 2017-18 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям с РФ, которые нарушали отечественное законодательство относительно посещения Крыма.