Украинские шпажисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Париже

Представители Украины по фехтованию на шпагах возвращаются домой с двумя наградами этапа мирового Кубка, который в эти выходные состоялся в столице Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Серебряная медаль на счету Богдана Никишина, который занял второе место в индивидуальном выступлении. В командных соревнованиях Богдан вместе с коллегами по команде - Владимиром Станкевичем, Романом Свичкар и Игорем Рейзлиным выиграли бронзовые медали.

Отметим, что для украинских шпажистов это первая медаль в сезоне, которую они завоевали в команде.