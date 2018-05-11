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Украинские школьники завоевали гран-при на мировом конкурсе по IT и робототехнике

Вчера, 19:09 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские школьники завоевали гран-при на мировом конкурсе по IT и робототехникеНа мировом финале международного конкурса "Инфоматрикс" по робототехнике и информационным технологиям, участники из Украины впервые взяли гран-при, а также золото, два серебра и шесть бронз в различных номинациях, передает корреспондент УНН.

"Также два золота, золота не было у нас семь лет, два серебра, шесть бронз. Были номинации: программирование, аппаратные устройства, компьютерные искусства, короткий фильм и много номинаций робототехники. Очень серьезный конкурс, лучшие работы (участников - ред.) до 18 лет в мире", - рассказал тренер украинской команды Олег Пустовойт, учитель информатики школы № 65 г. Одессы, добавив, что ученики школы уже третий год подряд привозят в Украину призовые места.

Он уточнил, что команда состояла из участников из Киева, Одессы, Житомира, Каменец-Подольского и Тарутина (Одесская область).

Гран-при конкурса завоевал одиннадцатиклассник из Чернигова Игорь Мелехов в номинации "Программирование".

"Я счастлив, рад, что труд оправдал себя", - сказал И.Мелехов.

По мнению тренера, важным было не просто качество работ, а умение их представить и продемонстрировать на английском языке жюри свой уровень. Кроме того, участники из Украины стали лучшими в конкурсе по гонкам дронов.

Отметим, что в конкурсе принимали участие конкурсанты из 43 стран, было представлено около 400 проектов. 


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