Ситуация с вымогательством в Одессе: Роман Купер обратился в охранную фирму

В Одессе продолжается конфликт предпринимателя Купера с руководителем организации РГБ . Одессит Роман Купер на днях заявил, что стал жертвой вымогательства и антисемитизма. Купер утверждает, что Марк Гордиенко который является руководителем организации РГБ (Рада громадскької безпеки), вымогает с него деньги в размере 100 000 долларов. В то же время Марк Гордиенко полностью отвергает все обвинения в вымогательстве и утверждает, что никаких доказательств у бизнесмена нет.

В результате бизнесмен обратился так же за помощью в охранное предприятие "Самсон".

"У нас официальный договор с Романом Купером, который я готов немедленно предоставить компе6тентным органам по первому требованию, -сообщил в эксклюзивном интернвью директор ОП "Самсон" Андрей Бабенко.

По версии одесского издания Таймер , «евромайдановец» Марк Гордиенко воюет с проживающим в Одессе гражданином Израиля Романом Купером: всё началось с попытки убедить бизнесмена «пожертвовать на АТО» 50 тысяч долларов.

Пожертвование, разумеется, должно было попасть в зону АТО посредством «Совета общественной безопасности» Марка Гордиенко. Бизнесмен идти навстречу активистам отказался, заявив, что и без них помогает АТО более чем достаточно. Однако активисты продолжали настаивать.

В то же время Марк Гордиенко полностью отвергает все обвинения в вымогательстве и утверждает, что никаких доказательств у бизнесмена нет.