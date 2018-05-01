Одессит стал жертвой вымогателей и антисемитов

Одессит Роман Купер утверждает, что стал жертвой вымогательства и антисемитизма.

Об этом сообщает одесский новостной портал ОВД.

Как сообщили в организации «Народный Щит Правосудия», куда обратился пострадавший, эта ситуация длится с марта этого года. Роман Купер утверждает, что Некий Марк Гордиенко который является руководителем организации РГБ (Рада громадскької безпеки), вымогает с него деньги в размере 100 000 долларов.

Более того, когда 2 мая Роман Купер пошёл на Куликово поле возложить цветы погибшей подруге матери, с толпы начали выкрикивать, что "евреи не люди, убирайтесь», а также угрожали синагогу.

Романа проинформировали, что антисемитские лозунги выкрикивали люди Гордиенко. После этого Роману неоднократно поступали звонки с угрозами.

8 мая к Роману Куперу под офис пришли люди Марка Гордиенка, более 100 человек и угрожали физической расправой ему и его семье.

Как сообщил нам в комментарии лидер ОО Народный Щит Правосудия Анатолий Мельниченко, в европейской Украине недопустимы преследования людей по национальному или религиозному признаку.

«Наша организация планирует защищать интересы Романа Купера и всех, кто обращается к нам за помощью", - отметил Мельниченко.