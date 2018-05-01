Минобразования разработало стандарт украинского языка для иностранцев

Министерство образования и науки Украины разработало Государственный стандарт по украинскому языку как иностранному, сообщает пресс-служба МОН.

Проект госстандарта обнародован на сайте Минобразования.

В министерстве подчеркнули, что госстандарт унифицирует систему требований к владению украинским языком и содержит четкий перечень коммуникативных умений и навыков на каждом уровне (от А1 до С2, согласно Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию) по всем видам речевой деятельности (слушание, чтение, письмо, говорение).

Документ разработан с целью единого подхода к разработке новых учебных программ, создания современных учебников по украинскому языку как иностранному, подготовки словарей, открытия украиноязычных программ и языковых центров.

По информации МОН, это обусловлено тем, что в рамках Болонского процесса, к которому Украина присоединилась еще в 2005 году, ежегодно растет количество программ обмена между украинскими и зарубежными университетам. Как следствие - растет число иностранных студентов, желающих овладеть украинским языком. Вместе с тем, увеличивается количество академических организаций (например, Кембриджский университет, Берлинский университет имени Гумбольдта, Украинский институт в Лондоне и т.д.), позволяющих иностранцам изучать украинский язык.

Выработка единых государственных требований к уровням владения украинским языком как иностранным сможет стать основой для организации и проведения сертификационного экзамена и основанием для введения документа единого образца, что будет свидетельствовать об уровене владения украинским языком.