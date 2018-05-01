В Николаеве пьяные военные устроили стрельбу на автовокзале

В Николаеве днем 10 мая двое мужчин открыли стрельбу на одной из платформ центрального автовокзала.

Об этом сообщает Новости-N.

На место происшествия вызвали полицию. Во время задержания один из мужчин оказал сопротивление и на них одели наручники. Также отмечается, что у обоих задержанных явные признаки алкогольного опьянения.

При осмотре у одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. Разрешения на оружие у задержанного не было. Из документов у мужчин были только военные билеты.

Задержанный с пистолетом сообщил, что проходит службу в подразделении национальной гвардии, дислоцированном в Харькове. Второй заявил, что совсем недавно уволился в запас с воинской службы.

В Николаев они приехали на поезде днем ранее. По словам нацгвардейца, на вокзал они пришли, так как там работает его девушка.

На место происшествия вызвали представителей военной службы правопорядка. После оформления протокола изъятия оружия, задержанных доставили в Ингульский райотдел полиции.