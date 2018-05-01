Кабмин увеличил зарплаты мэров городов-миллионников до 12,2 тыс. гривен

Кабмин увеличил зарплаты мэров городов-миллионников до 12,2 тыс. гривенСегодня, 17:12
Кабинет министров увеличил должностной оклад мэра Киева с 11 до 15,4 тыс. гривен.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.
Согласно постановлению, должностной оклад мэра Киева составляет 15,4 тыс. гривен, его первого заместителя и секретаря Киевского городского совета - 13,8 тыс. гривен.
Кроме того, своим решением Кабмин увеличил до 12,2 тыс. гривен оклады мэров городов с населением более 1 млн человек.