Активисты Нацкорпуса проводят акцию протеста у дома Левочкина

Несколько десятков активистов, в том числе члены Национального корпуса, проводят акцию протеста у недостроенного дома в селе Козин (Киевская область), якобы принадлежащего владельцу телеканала "Интер" Сергею Левочкину.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

"Националистические силы отправились в поместье Левочкина, однако встретили сопротивление правоохранителей на входе. Националисты преодолели сопротивление и вошли на территорию кооператива", - сообщила пресс-служба организации в Facebook. Кроме того, как утверждают в пресс-службе, вместе с активистами на территорию кооператива проникли так называемые "титушки".

Активисты нанесли на недостроенный дом надписи "НК" (Национальный корпус-ред.) и "Интер" будет наш", а также наклеили стикеры с аналогичными надписями. Кроме того, как заявили представители Нацкорпуса, они намерены устроить пикник на побережье, которое, как они утверждают, было незаконно приватизировано и отгорожено Левочкиным.