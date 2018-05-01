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В Донецкой области два человека оштрафованы из-за георгиевских лент на 9 мая

Сегодня, 16:06 citynews.net.ua | Напечатать

На подконтрольной территории Донецкой области в День победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция зафиксировала шесть случаев использования запрещенной символики. Двоим гражданам правоохранители составили административные протоколы за пропаганду георгиевской ленты (ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

«Нарушений публичной безопасности и порядка не допущено», - говорится в сообщении полиции Донецкой области.

В пресс-службе отметили, что 9 мая 1,6 тысяч полицейских охраняли безопасность людей на публичных мероприятиях. Всего в области прошло 94 мероприятия при участии 15 тысяч человек.


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