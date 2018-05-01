Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего ювелира, подозреваемого в хищении золота на сумму 0,5 млн гривен на ювелирной фабрике.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

И.о. руководителя прокуратуры Эдуард Новиков рассказал, что подозреваемый работал на фабрике мастером одного из участков. В ходе досудебного расследования установлено, что летом 2017 года мужчина присвоил более 780 грамм золота 585 пробы.

"Часть драгоценного металла он заменил на другой металл, не представлявший большой материальной ценности. Еще на части золота - умышленно занижал пробу. Таким образом он изменил его стоимость, чтобы заработать на разнице", - рассказал Новиков.

Разоблачили подозреваемого при инвентаризации, сумма причиненных фабрике убытков составила почти 0,5 млн гривен.

Прокуратура обвиняет подозреваемого в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, осуществленное в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса). Если суд признает ювелира виновным, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ювелир не признает свою вину и не сотрудничает со следствием.