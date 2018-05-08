Гройсман раскритиковал качество 3G и поручил проверить операторов мобильной связи

Премьер-министр Владимир Гройсман считает неудовлетворительным качество мобильной связи в Украине, в связи с чем поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провести проверки.

Об этом он заявил в ходе заседания Кабмина, передает "112 Украина".

"Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути. Прошу включить в протокольное поручение правительства НКРСИ провести замеры относительно работы операторов", - сказал Гройсман.

По его словам качество связи в стране существенно ухудшилось.

"И если кто-то говорит, что это транзитный период с 3G к 4G - хорошо, согласен. Но тогда сделайте его бесплатным. Почему вы должны решать свои технические проблемы за счет потребителей?", - заявил премьер.