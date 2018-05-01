В ЕС считают реформу децентрализации в Украине одной из наиболее успешных

Реформа децентрализации в Украине является одной из наиболее успешных.

Об этом во вторник, 8 мая, в ходе лекции для студентов Киевского института бизнеса и права сообщил глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, передает РБК-Украина.

"Мы, в частности, задействованы в процессе децентрализации, который является одним из наиболее важных и наиболее успешных процессов в Украине", - сказал он, добавив, что Евросоюзу уже удалось успешно реализовать много программ в разных сферах.

Кроме этого, как сообщил Мингарелли, в ближайшее время в Украине будет представлено большое количество программ обмена для украинских студентов.