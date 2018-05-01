Представители МИД сегодня провели встречу с комитетом по политике и безопасности ЕС Европейский союз расширит санкции в отношении России в связи с проведением выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев в Twitter.

"Насыщенный день с друзьями и партнерами в Брюсселе: встречи с комитетом по политике и безопасности ЕС, МИД Бельгии, ЕСВД (Европейская служба внешних связей, - ред.). Призвал партнеров усилить давление на Кремль для освобождения политзаключенных. ЕС расширит крымские санкции, вместе с нами и "Семеркой" будет противодействовать российской гибридной войне", - сообщил он.