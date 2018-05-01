» » Пожар в лагере "Виктория": суд отказал в отводе судьи в деле по обвинению директора

Пожар в лагере "Виктория": суд отказал в отводе судьи в деле по обвинению директора

Сегодня, 15:28 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский районный суд Одессы во вторник, 8 мая, отказал в отводе председательствующего судьи в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория".

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

"8 мая 2018 года судья Киевского районного суда г. Одессы Войтов Г. В. рассмотрел заявление об отводе председательствующего судьи Чаплицкого В.В. в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория". Рассмотрев заявление об отводе и заслушав мнение участников процесса, судья отказал в удовлетворении указанного заявления", - сказано в сообщении. Указано, что следующее судебное заседание назначено на 17 мая на 12:30.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:51

Последствия обстрела Лоскутовки на Луганщине (фото)

Сегодня, 15:39

В Луганской области российские террористы планировали убить судью

Сегодня, 15:09

Обстрел в Луганской области: разрушено 2 дома, еще 35 повреждены

Сегодня, 14:41

СБУ провела обыски у руководителей Компартии

Сегодня, 13:08

В Минбороны подтвердили информацию о двух раненых на Донбассе военных

Сегодня, 12:11

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 31,8 тыс. человек

Сегодня, 11:42

Суд арестовал захваченного в плен боевика «ДНР»

Сегодня, 11:26

Органами ГФС Луганщины проведено 93 проверки по обороту подакцизных товаров

Сегодня, 10:59

В ОРДЛО прибыл путинский «гумконвой»

Сегодня, 09:45

В Луганской области российские террористы обстреляли село рядом с Лисичанском из 152 мм артиллерии

Сегодня, 09:33

Более 1,6 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

Сегодня, 09:00

На Донбассе за сутки российско-оккупационные войска 15 раз применяли запрещенное вооружение

Новости Украины:

Сегодня, 18:16

В центре Киева 9 мая перекроют семь улиц

Сегодня, 17:26

Япония планирует сотрудничать с Украиной в модернизации оборудования для ядерной энергетики

Сегодня, 16:44

ЕC расширит санкции против РФ из-за "выборов" в Крыму

Сегодня, 15:28

Пожар в лагере "Виктория": суд отказал в отводе судьи в деле по обвинению директора

Сегодня, 14:39

Из-за массового отравления в Черкассах госпитализированы 50 учеников и 2 учителя

Сегодня, 14:06

В Днепропетровской области 19 школьникам стало плохо на линейке

Сегодня, 12:12

С января в Крыму задержали 28 активистов

Сегодня, 11:49

СБУ пресекла попытки организации провокаций на 9 мая

Сегодня, 11:42

Суд арестовал захваченного в плен боевика «ДНР»

Сегодня, 10:58

В Украине появилась новая международная платежная система

Сегодня, 09:45

ГСЧС продолжает обследование территории на месте пожара в Балаклее

Сегодня, 09:00

В кинотеатре Львова жестоко избили зрителя за громкие разговоры

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 