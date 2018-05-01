Киевский районный суд Одессы во вторник, 8 мая, отказал в отводе председательствующего судьи в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория".

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

"8 мая 2018 года судья Киевского районного суда г. Одессы Войтов Г. В. рассмотрел заявление об отводе председательствующего судьи Чаплицкого В.В. в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория". Рассмотрев заявление об отводе и заслушав мнение участников процесса, судья отказал в удовлетворении указанного заявления", - сказано в сообщении. Указано, что следующее судебное заседание назначено на 17 мая на 12:30.