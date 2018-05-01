Из-за массового отравления в Черкассах госпитализированы 50 учеников и 2 учителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по надвичайних ситуаций.

"По состоянию на 14 часов в лечебные учреждения г. Черкассы госпитализированы 50 учеников и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация с массовым отравлением в Черкассах находится на контроле ГСЧС.