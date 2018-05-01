СБУ пресекла попытки организации провокаций на 9 мая

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, провокаторов вербовали двое жителей Киевской и Сумской областей, которые были администраторами антиукраинские сообщества в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Правоохранители выявили, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом "Марше Бессмертного полка" в разных городах страны.

По информации СБУ, накануне 9 мая значительно активизировалась пропагандистская деятельность представителей так называемого "Министерства информации ДНР".

По указанию этого "министерства" создателям антиукраинских сообществ рассылаются "методички", согласно которым проводится массовая агитация в интересах страны-агрессора и террористических организаций Л/ДНР. В рамках реализации комплекса мер по противодействию российской информационной агрессии накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах России