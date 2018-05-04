"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда "Константиновка-Одесса" и "Харьков – Константиновка" на Троицу, которая в этом году приходится на 27-28 мая. Об этом сообщил и.о. председателя правления железнодорожного ведомства Евгений Кравцов на своей странице в Фейсбуке.

Поезд № 92 "Константиновка – Одесса" осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28, 30 мая. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:07. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд № 787 "Харьков-Константиновка" в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.