В Тернопольской области ребенок упал с велосипеда и пронзил лицо арматурой

В Тернопольской области 7-летний мальчик во время катания на велосипеде упал на металлическую ограду и травмировался - арматура пронзила ему лицо. Об этом сообщили в пресс-центре ГосЧС в Тернопольской области, передает УНН.

"5 мая в 20:45 к Кременецким спасателям поступило сообщение о жутком событие. Семилетний мальчик, катаясь на велосипеде, упал на металлическую ограду и травмировался. Арматура пронзила ему лицо", - говорится в сообщении.

С помощью гидроинструмента спасатели, прибывшие на место инцидента, обрезали часть забора.

"Работу продолжили в больнице, где после того, как медики обезболили рану, спасатели обрезали остатки арматуры", - отметили в ведомстве.

Ребенка доставили в областную детскую больницу для оказания дальнейшей помощи. Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.