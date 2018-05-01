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Реконструкцию Одесского аэропорта закончат в 2019 году

Сегодня, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что реконструкцию аэропорта в Одессе планируют закончить в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, Омелян отметил, что на строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта направлено 500 млн грн. Еще 1,17 млрд грн министерство планирует выделить на завершение работ.

"Соответствующая инициатива должна быть рассмотрена на заседании правительства", - добавил Омелян, отметив, что следующая часть средств может быть направлена в июне-июле этого года.

В министерстве отметили, что строительство новой полосы позволит принимать более тяжелые самолеты, включая Boeing-767, что в свою очередь может увеличить пассажиропоток в два раза.


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