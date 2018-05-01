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В новом сезоне без субсидии могут остаться более 50 тысяч семей

Сегодня, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

Более 50 тысяч семей могут лишиться субсидий в новом отопительном сезоне в связи с новыми изменениями. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр социальной политики Андрей Рева, - сообщает "Левый берег".

"В прошлый отопительный сезон жилищную субсидию получили более 23 400 домохозяйств, которые проживали в домах более 200 кв.м. Стоит отметить, что такая ситуация достаточно неравномерна по Украине",- сказал он.

Также субсидию получили более 28,5 тыс. домохозяйств, которые проживают в квартирах площадью более 120 кв.м.

Министр подчеркнул, что правительство не ставит перед собой задачу сократить перечень получателей субсидий, речь идет об их верификации.  "Все, что мы сейчас делаем, должно быть подчинено этой инициативе - не уменьшению количества субсидиантов, не сокращению субсидий, а верификации. Для того чтобы субсидию получали те люди, которым она действительно нужна", - добавил Рева.

Он напомнил о тех случаях, когда получатели субсидий покупали элитные автомобили и дорогостоящую технику.

Согласно изменениям в условиях получения субсидий, что связано с их монетизацией, субсидию не назначат потенциальному получателю, в собственности семьи которого находится автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, квартира, площадь которой превышает 120 кв. м, или дом площадью более 200 кв. м.


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