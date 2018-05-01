Взрывы в Балаклее прекратились

Взрывы в Балаклее (Харьковская область), которые начались из-за пожара на территории военного арсенала, по состоянию на 16 часов прекратились.

Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник, сообщает "Радио Свобода".

"После 15:00 наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на 16:12 взрывы не подтверждались. Продолжается комплексная локализация возгорания и пожара", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что для ликвидации пожара в Балаклее привлечена авиация. Отметим, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что площадь пожара в Балаклее (Харьковская область), который возник сегодня, 3 мая 2018 года, на территории военного арсенала, составляет около 35 гектаров.