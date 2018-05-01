По результатам выборов в ОТО полиция открыла 19 уголовных производств

По результатам выборов в объединенные территориальные общины, которые состоялись 29 апреля 2018 года на территории 17 областей страны, полиция возбудила 19 уголовных производств.

Об этом сообщил заместитель Председателя Национальной полиции Виталий Невгад, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, больше всего фактов нарушений избирательного процесса зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях (по пять фактов). Также нарушения выявлены в Харьковской (3 факта) и Кировоградской (2) областях, а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях - по 1 такому факту.

"Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия и следственные действия для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - указано в сообщении МВД.

Также сообщается, что Министерство внутренних дел с Нацполицией и гражданской сетью "ОПОРА" разработали проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов, в частности - в части усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства. Этот законопроект поддержал Кабинет Министров Украины.

"В действующем законодательстве предусмотрено недостаточно строгую ответственность за совершение преступлений указанной категории. Это приводит к ощущению безнаказанности и побуждает к совершению их снова и снова", - подчеркнул Невгад.

Он также подчеркнул, что принятие этого законопроекта будет способствовать более эффективному противодействию нарушениям избирательного законодательства, а также эффективной деятельности стражей порядка. Кроме того, изменения на законодательном уровне обеспечат формирование условий для неотвратимости наказания для нарушителей законодательства на выборах