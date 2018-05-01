Нападение на участника АТО в Киеве: полиция открыла дело

По факту нападения на участника АТО (антитеррористической операции на Донбассе) в Киеве открыли уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Сообщается, что вчера около 20:00 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Константиновской произошла драка.

"Мужчина проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Причастным к нападению на участника АТО грозит до семи лет лишения свободы, полиция принимает меры по розыску нападавших.