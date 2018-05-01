Госдеп требует от России освободить политзаключенного Балуха

Госдепартамент Соединенных Штатов требует, чтобы российские оккупационные власти в Крыму освободили политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже 43 дня.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter. "Российские оккупационные власти в Крыму должны освободить политзаключенного Владимира Балуха, который в течение 43 дней голодает. Неприемлемо, что Россия заключает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и лишает его медицинской помощи", - написала Нойерт.