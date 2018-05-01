Синоптики предупреждают о возможном затоплении приречных территорий в двух областях Украины

Синоптики предупреждают о возможном затоплении приречных территорий в Черниговской и Сумской областях 2-5 мая текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации синоптиков, в Черниговской и Сумской областях возможно нарушение местного транспортного сообщения, а также частичное затопление приречных территорий и объектов.

"По данным Укргидрометцентра, 2-5 мая на Верхнем Днепре на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже Разлета (Черниговская область) будет сохраняться, а на Сейме (Сумская область) ожидается превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов)", - говорится в сообщении.