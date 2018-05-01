Морпехи назвали фейком информацию о нехватке боеприпасов у ВСУ

Морские пехотинцы ВСУ назвали фейком информацию о недостатке боеприпасов в секторе "Мариуполь", из-за которой они якобы будут "просто расстреляны" противником. Об этом сообщается на странице 36-ой бригады морской пехоты в "Фейсбуке".

Отмечается, что в интернете распространилась информация о якобы бедственном положении военнослужащих ВСУ, из-за недостатка боеприпасов, которые не привозят в так называемый "сектор-М".

"В связи с началом ООС, противник продолжает прибегать к информационным провокациям, примером является скриншот ниже. Стоит заметить, что такого сектора на карте ООС нет! Поэтому будьте внимательны и следите за достоверностью тех или иных информационных сообщений, которые противник пытается "влить" в украинское информационное пространство. Командование бригады сообщает следующее: личный состав нашей воинской части в полной мере обеспечен и технически и материально, чтобы дать достойный отпор оккупантам", - говорится в сообщении морпехов.