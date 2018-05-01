В Одессе в результате стрельбы пострадал местный активист, полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одессы.

"Сегодня, в 10:03 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сегедской произошла стрельба. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказался 23-летний мужчина, который получил ранения из травматического оружия. Нападавший задержан", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Отметим, в результате стрельбы пострадал местный активист Сергей Стерненко, который ранее возглавлял одесскую ячейку "Правого сектора"