В Украине сегодня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине сегодня, 1 мая 2018 года, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня также будет преобладать в Киеве и области.

"1 мая в Киеве сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской области 1 мая, кроме районов Яготина и Мироновки, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.