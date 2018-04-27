В Одессе грабители, скрываясь от полиции, протаранили бетономешалку

В Одессе группа грабителей, скрываясь от полиции на автомобиле, протаранив бетономешалку.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Так, на улице Михаила Грушевского группа бандитов-барсеточников попыталась ограбить женщину.

Один из грабителей подскочил к ее автомобилю на перекрестке и открыв дверь, вырвал у нее сумку. Затем он быстро запрыгнул в машину сообщников.

Женщина попыталась догнать машину грабителей и вцепилась в дверь их автомобиля. Грабители протащили ее по асфальту несколько десятков метров, затем попытались скрыться и врезались в бетономешалку.