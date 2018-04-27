В Киеве задержали псевдополицейских, которые грабили иностранцев

В Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые под видом полицейских грабили иностранцев.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина. 30-летнюю киевлянку раньше не задерживали; мужчины - 41-летний и 49-летний граждане другого государства, ранее были судимы за кражи. Их подозревают в совершении четырех таких преступлений. В доме одного из подозреваемых следователи провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли форменную одежду полицейских, муляжи пистолетов и рации.

"Злоумышленники работали по схеме: девушка знакомилась с иностранцами, отдыхала в развлекательных заведениях. Потом она назначала встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее сообщники, которые использовали форму сотрудников полиции", - рассказал начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. По его словам, злоумышленники оказывали моральное давление, угрожали уголовной ответственностью, а затем вымогали деньги, отбирали ценные вещи, забирали и использовали кредитные банковские карты.