Задержанный на взятке сотрудник СБУ арестован на 2 месяца

Соломенский суд избрал меру пресечения задержанному сотруднику СБУ Александру Карамушко в виде ареста сроком на 2 месяца. Об этом сообщила следственный судья Соломенского районного суда в городе Киеве Людмила Кизюн, передает РБК-Украина.

«Суд постановил ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Александру Карамушко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 миллион 233 тысячи гривен. Срок содержания подозреваемого под стражей считать с 24 апреля 2018 года», - заявила Кизюн.